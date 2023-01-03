Тренер «Брентфорда» Франк: я восхищён победой над «Ливерпулем»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:1).



«Радует, что мы оказались сильнее «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», а теперь одолели «Ливерпуль», я восхищён этой игрой. Мы занимаем седьмое место в турнирной таблице, это достижение впечатляет меня, особенно если посмотреть на наш календарь. Будем наслаждаться моментом», — цитирует Франка BBC.

Команда Юргена Клоппа располагается на шестом месте в АПЛ после 17 игр. Она набрала 28 очков. Подопечные Томаса Франка занимают седьмую строчку в турнире. В их активе 26 очков. Мерсисайдцы проиграли «шмелям» впервые с 1938 года. Последний раз красные уступили «Брентфорду» 19 ноября 1938 года – тогда «шмели» победили со счётом 2:1.