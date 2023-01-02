«Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» впервые с 1938 года
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Сегодня, 2 января, состоялся матч в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги меду «Ливерпулем» и «Брентфордом». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Таким образом, мерсисайдцы проиграли «шмелям» впервые с 1938 года. Последний раз красные уступили «Брентфорду» 19 ноября 1938 года – тогда «шмели» победили со счётом 2:1. С того времени клубы встречались восемь раз. Мерсисайдцы выиграли шесть матчей, два раза команды сыграли вничью.
Команда Юргена Клоппа располагается на шестом месте в АПЛ после 17 игр. Она набрала 28 очков. Подопечные Томаса Франка занимают седьмую строчку в турнире. В их активе 26 очков.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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