Судья Лаос — Фати во время матча с «Эспаньолом»: ты меня злишь. Послушай меня, заткнись

Стали известны слова арбитра Матеу Лаоса, сказанные в адрес Ансу Фати во время матча «Барселона» — «Эспаньол».

«Ансу, подойди, подойди. Сейчас ты меня злишь. Нет, послушай меня, заткнись. Подожди. Посмотри на меня. Даже если тебя будут хватать, не бей локтями, хорошо?» — приводит слова Лаоса Sport.es со ссылкой на Movistar. Ансу Фати получил в том матче жёлтую карточку на 25-й минуте.

«Барселона» сыграла с «Эспаньолом» вничью (1:1). Арбитр Матеу Лаос удалил с поля по одному игроку каждой команды. Сине-гранатовые впервые в этом сезоне пропустили гол в домашнем матче чемпионата. Ранее на протяжении восьми матчей (включая игру с «Эспаньолом») и 703 игровых минут «Барселоне» удавалось сохранить ворота в неприкосновенности.