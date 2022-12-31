«Пусть объяснит свои решения». Хави раскритиковал Матеу Лаоса за судейство с «Эспаньолом»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что судья матча 15-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:1) Матеу Лаос потерял контроль над игрой.
«Сегодня Лаос потерял контроль над игрой. Игра вышла из-под контроля. Лаос — судья, который спокойно принимает решения, но сегодня у него игра вышла из-под контроля, однако я ни в чем его не виню. Вы спрашиваете меня о рефери, а я не могу его контролировать, он должен выйти и рассказать о своих решениях. Если бы Лаос сейчас выступал на пресс-конференции, я бы спросил его, почему игра вышла из-под контроля
Объятия от Лаоса? Он сказал, что рад меня видеть, я ответил, что тоже был счастлив», — приводит слова Хави BarcaUniversal в «Твиттере».
Альба («Барселона») удаляется с поля за разговоры с Лаосом! Видеоролик:
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