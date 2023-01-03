Президент «Сивасспора» опроверг интерес к Артёму Дзюбе

Президент турецкого клуба «Сивасспор» Меджнун Отякмаз опроверг информацию о том, что российский нападающий Артём Дзюба может подписать контракт с командой.

«Нет, «Сивасспор» не предлагал Дзюбе контракт. Это неправда. Мы не заинтересованы в нём», — приводит слова Отякмаза Sport24.

34-летний российский нападающий Артём Дзюба начал сезон-2022/2023 в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Артём принял участие в четырёх встречах чемпионата Турции, отметившись одним голом. Ранее Дзюба выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, в составе которого стал четырёхкратным чемпионом России.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции «Сивасспор» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 14 очков в 16 играх.