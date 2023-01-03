Президент «Сивасспора» опроверг интерес к Артёму Дзюбе
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Президент турецкого клуба «Сивасспор» Меджнун Отякмаз опроверг информацию о том, что российский нападающий Артём Дзюба может подписать контракт с командой.
«Нет, «Сивасспор» не предлагал Дзюбе контракт. Это неправда. Мы не заинтересованы в нём», — приводит слова Отякмаза Sport24.
34-летний российский нападающий Артём Дзюба начал сезон-2022/2023 в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Артём принял участие в четырёх встречах чемпионата Турции, отметившись одним голом. Ранее Дзюба выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, в составе которого стал четырёхкратным чемпионом России.
В нынешнем сезоне чемпионата Турции «Сивасспор» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 14 очков в 16 играх.
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