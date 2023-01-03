Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-арбитр Торрес: танцы Винисиуса никого бы не беспокоили, если бы он не был темнокожим

Экс-арбитр Торрес: танцы Винисиуса никого бы не беспокоили, если бы он не был темнокожим
Комментарии

Бывший судья Виктор Эскинас Торрес высказался о расистских оскорблениях в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Всё ещё отсутствует институциональная приверженность, которая позволит положить этому конец. Когда происходит подобное, все должны уходить с поля. Танцы Винисиуса никого бы не беспокоили, если бы он не был темнокожим. Почему тогда танцы Гризманна в Fortnite никого так не волнуют?» — приводит слова Торреса Marca.

Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов разных клубов. 30 декабря прошлого года во время матча 15-го тура испанской Примеры фанаты «Вальядолида» кричали в сторону футболиста «Чёртова обезьяна!» Ранее Винисиуса критиковали за яркие празднования голов в составе «Реала» и сборной Бразилии.

Новость по теме
Винисиус — о борьбе с расизмом: Ла Лига продолжает ничего не делать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023