Винисиус — о борьбе с расизмом: Ла Лига продолжает ничего не делать
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Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на расистские оскорбления со стороны болельщиков «Вальядолида».
«Расисты продолжают ходить на стадионы и видеть крупнейший клуб мира вживую. Ла Лига продолжает ничего не делать. А я буду продолжать праздновать свои успехи и победы Мадрида с высоко поднятой головой», — написал футболист на своей странице в социальной сети.
В матче 15-го тура испанской Ла Лиги, который проходил вчера, 30 декабря, болельщики «Вальядолида» кричали бразильскому форварду «Реала»: «Чёртова обезьяна!».
Винисиус уже не первый раз подвергается травле на расовой почве. Кроме того, ранее болельщики критиковали футболиста за яркие празднования голов в составе «Реала» и сборной Бразилии.
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