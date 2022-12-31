Винисиус — о борьбе с расизмом: Ла Лига продолжает ничего не делать

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на расистские оскорбления со стороны болельщиков «Вальядолида».

«Расисты продолжают ходить на стадионы и видеть крупнейший клуб мира вживую. Ла Лига продолжает ничего не делать. А я буду продолжать праздновать свои успехи и победы Мадрида с высоко поднятой головой», — написал футболист на своей странице в социальной сети.

В матче 15-го тура испанской Ла Лиги, который проходил вчера, 30 декабря, болельщики «Вальядолида» кричали бразильскому форварду «Реала»: «Чёртова обезьяна!».

Винисиус уже не первый раз подвергается травле на расовой почве. Кроме того, ранее болельщики критиковали футболиста за яркие празднования голов в составе «Реала» и сборной Бразилии.