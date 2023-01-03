Роналду: я уникальный игрок, поэтому и переход уникальный
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Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в «Аль-Наср».
«В Европе моя работа завершена. Я выиграл всё, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии. Я рад, что «Аль-Наср» предоставил мне эту возможность не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и также ради женщин, ради молодых ребят. Для меня это вызов, но в то же время я счастлив и очень горд.
Мой переход уникален? Да, потому что я уникальный игрок (улыбается). Я побил все рекорды в Европе и хочу побить некоторые рекорды и здесь», — сказал Роналду на пресс-конференции.
Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.
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