Роналду: Саудовская Аравия обыграла Аргентину на ЧМ. В её лиге высокий уровень конкуренции

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об уровне футбола в Саудовской Аравии.

«За последние 10–15 лет футбол изменился. Многие страны стали играть лучше. Не забывайте, что Саудовская Аравия — единственная сборная, обыгравшая Аргентину на чемпионате мира. Я посмотрел матчи чемпионата Саудовской Аравии и могу сказать, что люди не знают, насколько высок уровень конкуренции в этой лиге.

Мне всё равно, что люди говорят обо мне. Я доволен своим решением», — сказал Роналду на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером. Роналду начинал сезон-2022/2023 в «МЮ», однако покинул клуб после резонансного интервью Пирсу Моргану.