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Агент Фернандеса: Марио отыграет на топ-уровне еще 3-4 года

Агент Фернандеса: Марио отыграет на топ-уровне еще 3-4 года
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Футбольный агент Жорже Машаду высказался о продолжении карьеры своего клиента Марио Фернандеса.

«Логично предположить, что Марио отыграет на топ-уровне еще 3-4 года», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».

Напомним, Фернандес арендован на год бразильским «Интернасьоналом».

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес, принадлежащий ЦСКА, возобновляет карьеру. Ранее игрок взял паузу в связи с рождением ребенка. Однако футболист не вернулся в Россию, а с согласия армейского клуба подписался на годичную аренду в «Интернасьонал».

Соглашение Марио Фернандеса с ЦСКА, согласно данным Transfermarkt, рассчитано до лета 2024 года. Портал оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

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