Агент Фернандеса: Марио отыграет на топ-уровне еще 3-4 года
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Футбольный агент Жорже Машаду высказался о продолжении карьеры своего клиента Марио Фернандеса.
«Логично предположить, что Марио отыграет на топ-уровне еще 3-4 года», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».
Напомним, Фернандес арендован на год бразильским «Интернасьоналом».
Ранее сообщалось, что Марио Фернандес, принадлежащий ЦСКА, возобновляет карьеру. Ранее игрок взял паузу в связи с рождением ребенка. Однако футболист не вернулся в Россию, а с согласия армейского клуба подписался на годичную аренду в «Интернасьонал».
Соглашение Марио Фернандеса с ЦСКА, согласно данным Transfermarkt, рассчитано до лета 2024 года. Портал оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
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