Источник: Галактионов может сосредоточиться на работе в «Локо»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может сосредоточится только на работе в клубной команде, сообщает «РБ Спорт».



По информации источника, у Галактионова новый клубный проект, проблемность которого не вызывает сомнений — «Локомотив» идет на 14-м месте в таблице в одном очке от зоны вылета.



Окончательное решение по главному тренеру молодежки будет принято после обсуждения с ним самим и после того, как РФС определится с заменой. Вероятно, сменщик Михаила Галактионова будет найден среди специалистов, работающих в системе РФС.



Галактионов возглавляет молодежную сборную России с декабря 2018 года. В первой части сезона наставник параллельно работал главным тренером «Пари НН».