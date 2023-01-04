Источник: Галактионов может сосредоточиться на работе в «Локо»
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может сосредоточится только на работе в клубной команде, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, у Галактионова новый клубный проект, проблемность которого не вызывает сомнений — «Локомотив» идет на 14-м месте в таблице в одном очке от зоны вылета.
Окончательное решение по главному тренеру молодежки будет принято после обсуждения с ним самим и после того, как РФС определится с заменой. Вероятно, сменщик Михаила Галактионова будет найден среди специалистов, работающих в системе РФС.
Галактионов возглавляет молодежную сборную России с декабря 2018 года. В первой части сезона наставник параллельно работал главным тренером «Пари НН».
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