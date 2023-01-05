Globo: «Зенит» сможет выкупить Мантуана у «Коринтианса» за € 10 млн, Ивана — за € 4 млн

Стали известны условия выкупа «Зенитом» бразильских футболистов Густаво Мантуана и Ивана Куарежмы, находящихся в аренде в санкт-петербургском клубе из «Коринтианса». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, сине-бело-голубые могут выкупить 80% прав на полузащитника Мантуана за € 10 млн, на голкипера Куарежму — за € 4 млн.

Также сообщается, что «Зенит» хотел включить Мантуана в сделку по переходу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс», однако получил отказ. Бразильский клуб планирует продать полузащитника отдельно «Зениту» или другому европейскому клубу летом.

Ранее стало известно, что за Алберто «Зенит» получит 19-летнего центрального защитника Роберта Ренана в зимнее трансферное окно и 22-летнего полузащитника Ду Кейроса, который прибудет в Петербург летом.

В 18 матчах за «Зенит» в текущем сезоне 21-летний Мантуан забил три гола и сделал одну голевую передачу. 25-летний Куарежма сыграл четыре матча в Кубке России, дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.