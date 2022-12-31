«Зенит» берёт суперталанта из Бразилии. Но куда его девать?

Вскоре «Зенит» объявит о подписании контракта с Робертом Ренаном. Защитник уже прошёл медосмотр в Дубае и вовсю прощается с командой в соцсетях. Его переход – часть сделки, в которую включён нападающий Юри Алберто. В бразильской прессе фигурируют разные цифры, но, вероятно, Питер получит только 50% прав на футболиста. Это важный факт при последующей перепродаже. При этом он присоединится к команде уже зимой. Это значит, что у Семака будет тяжёлый выбор: ведь 19-летний юноша станет пятым центральным защитником при двух базовых местах в стартовом составе.

Главные факты о Ренане: суперталант, который только начал играть на высоком уровне

Любого талантливого парня в Бразилии любят с кем-то сравнивать. Поэтому для Ренана тоже придумали образ – это Маркиньос из «ПСЖ». Общего и правда много. Нынешнего игрока сборной 10 лет назад также презентовали как сверхталанта. В итоге он провёл за «Коринтианс» только 14 матчей и укатил в Европу. Сначала «Рома» взяла его в аренду, а потом выкупила трансфер.

У Ренана похожий сюжет в карьере. Игроком основы «Коринтианса» он стал только в 2022 году. Сошлось много факторов: юноша неплохо проявлял себя в матчах Кубка, поэтому тренеры дали ему шанс и в чемпионате. Не подвёл. Поэтому с октября парень сыграл почти во всех матчах. Но в любом случае общее количество игр за команду слишком мало, чтобы делать серьёзные выводы – всего 17 игр во всех турнирах.

Важно – «Зенит» давно следил за игроком. Возможность его перехода изучалась ещё летом 2022 года. Тогда его планировалось включить в двухстороннюю аренду, но выбрали других футболистов. Сейчас посчитали, что пора. Тянуть и правда нет смысла, ведь за парнем уже готовы прийти клубы АПЛ и некоторых других топ-лиг. В Бразилии писали, что «Коринтианс» заблокировал переговоры с Англией из-за «Зенита». Посчитали, что продажа Алберто в Европу моментно принесёт больше пользы, чем Ренана. А Питеру был нужен конкретно он.

Роберт Ренан Фото: corinthians.com.br

Сильные стороны парня очевидны – небольшой для центрдефа рост притягивает к себе базовые качества: скорость, подвижность и приличный первый пас с левой ноги. Отмечают неплохой выбор позиции и умение грамотно подключаться к атакам. То есть не просто стоять на половине поля соперника, но и выполнять полезные действия для команды. Из минусов – неопытность. Ему точно потребуется старший товарищ для управления его действиями. Игра головой тоже не сильная сторона, но она как-то компенсируется выбором позиции.

В целом отзывы о нём удивительно позитивные. Поэтому можно сказать, что в потенциале «Зенит» забрал выгодный лот. Однако для этого должно совпасть слишком много факторов.

Будет ли играть Ренан? На его позиции четыре конкурента

Нет сомнений, что парень легко адаптируется в новом городе. В помощь – куча бразильцев-одноклубников. Они, вероятно, тоже оказались влияние на переход, используя личные рекомендации. Следующий вопрос – игровая практика. Питер вряд ли потащил юного бразильца за тысячи километров, чтобы он сидел на лавке. Или играл исключительно в Кубке. Значит, придётся вносить изменения в базовые сочетания.

И здесь два очевидных варианта.

Постепенное прощание с Ловреном. Да, мужчина здорово проявил себя в Катаре, но его контракт истекает летом. В какой-то момент «Зенит» точно хотел продлить игрока, но потом появилось то самое видео с празднования. И жёсткая реакция на него у российской общественности. А параллельно появился вариант с бразильцем, который перспективнее и не такой дорогой в плане зарплаты. Так что теперь, возможно, Ловрена просто отпустят по истечении контракта. И сильно разгрузят зарплатную ведомость. Аренда для Алипа. Хоть агент футболиста и опровергает этот вариант, но тоже возможный расклад. Парня только-только выкупили у «Кайрата», но все понимают, что играть в основе он не будет. А ролью запасного он точно недоволен. Поэтому Алипа можно отпустить до лета в другой клуб, а Ренан автоматически получит место на скамейке. С постепенным включением в основу в паре с Родригао. Сначала на матчи Кубка, потом и чемпионата. Менее болезненный путь интеграции, чем при первом варианте.

В любом случае «Зенит» рискует. Но если Семак действительно раскроет новичка и потом получится его продать – это будет суперуспех. Главное, чтобы юноша быстро не заскучал. Как его чуть более старший товарищ Юри Алберто.