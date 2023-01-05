Гвардиола: если «Арсенал» продолжит свой текущий темп в АПЛ, то наберёт более 100 очков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Челси» в Премьер-лиге высказался о своём сопернике, а также прокомментировал отставание от лидера чемпионата — «Арсенала».
«Мы должны сократить отставание от «Арсенала», играя хорошо и выигрывая свои матчи. Но они наберут более 100 очков, если будут придерживаться текущего среднего показателя, и мы их не догоним. Мы должны быть почти идеальными и надеяться, что они потеряют очки. В матче с «Ньюкаслом» они всё ещё были превосходны.
Что касается игры с «Челси», то это Премьер-лига. Они все крутые. Это жёсткая команда, хорошо управляемая. Неважно, на какой позиции ты находишься — когда ты приезжаешь на «Стэмфорд Бридж», здесь всегда трудно», — приводит слова Гвардиолы BBC.
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