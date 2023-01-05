«Челси» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на центральный матч 19-го тура АПЛ

Сегодня, 5 января, состоится центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги — лондонский «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». Команды встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток главного рефери Пола Тирни прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды огласили стартовые составы.
«Челси»: Аррисабалага, Кукурелья, Силва, Кулибали, Аспиликуэта, Ковачич, Закария, Зиеш, Пулишич, Хаверц, Стерлинг. Запасные: Беттинелли, Галлахер, Хатчинсон, Жоржиньо, Обамеянг, Хамфрис, Холл, Чалоба, Чуквуэмека.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Аке, Канселу, Де Брёйне, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Холанд, Фоден. Запасные: Аканджи, Альварес, Серхио Гомес, Грилиш, Филлипс, Льюис, Марез, Ортега, Палмер.
- 5 января 2023
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