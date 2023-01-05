Дейли Блинд: «Бавария» может претендовать на любой трофей

Новичок «Баварии» Дейли Блинд высказался о переходе в стан мюнхенцев. Последним клубом защитника был «Аякс».



«Мне не терпится сыграть за «Баварию». Приближается самая важная часть сезона, когда будут разыгрываться титулы, а такой клуб, как «Бавария», может претендовать на любой трофей. Жажда титулов в этом клубе была ключевой в принятии мной решения о переходе. Надеюсь, что смогу поделиться своим опытом и помочь команде. Я отдам всё ради мюнхенской «Баварии»», — приводит слова Блинда официальный сайт мюнхенцев.



В текущем сезоне Блинд сыграл 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Ранее голландец защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

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