Бывший тренер «Зенита» Петржела рассказал о русофобии в Чехии
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как в Чехии относятся к россиянам на фоне последних политических событий.
«Есть ли среди чехов русофобия? В Чехии очень ругают Россию сейчас из-за текущих событий. Мне никто не припоминает, что я работал там. Был очень счастлив в Санкт-Петербурге и вспоминаю только хорошие вещи. С другой стороны, мне тоже не нравится политика России», — приводит слова Петржелы «РИА Новости Спорт».
Петржела работал в «Зените» с 2002 по 2006 год. При чешском специалисте санкт-петербургская команда выиграла Кубок российской лиги в сезоне-2002/2003. После «Зенита» Петржела работал в нескольких чешских командах и азербайджанском «Нефтчи».
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