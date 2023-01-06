Бывший тренер «Зенита» Петржела рассказал о русофобии в Чехии

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как в Чехии относятся к россиянам на фоне последних политических событий.

«Есть ли среди чехов русофобия? В Чехии очень ругают Россию сейчас из-за текущих событий. Мне никто не припоминает, что я работал там. Был очень счастлив в Санкт-Петербурге и вспоминаю только хорошие вещи. С другой стороны, мне тоже не нравится политика России», — приводит слова Петржелы «РИА Новости Спорт».

Петржела работал в «Зените» с 2002 по 2006 год. При чешском специалисте санкт-петербургская команда выиграла Кубок российской лиги в сезоне-2002/2003. После «Зенита» Петржела работал в нескольких чешских командах и азербайджанском «Нефтчи».