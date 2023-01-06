Президент «Оренбурга»: для нас продажа пива на стадионе — лишние хлопоты

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на слухи о том, что в 2023 году на российских стадионах не будет продаваться пиво. По словам функционера, для его клуба организация продажи слабоалкогольных напитков стала бы лишними хлопотами.

«Для нашего стадиона это абсолютно безразличная ситуация. Лишние хлопоты. Наверное, для этого надо какие-то дополнительные условия создать, торговые точки, помещения. Если будет — ладно, не будет, так не будет», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, запрет на продажу пива на стадионах был введён в 2005 году. В 2022 году в качестве эксперимента в Москве разрешили продажу пива на спортивных объектах и концертных залах. Однако по информации в СМИ, этот эксперимент не будет утверждён на постоянной основе и запрет на продажу пива в 2023 году возобновится.