Батлэнд прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед»

Английский голкипер Джек Батлэнд высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед». Сегодня, 6 января, «красные дьяволы» объявили об аренде футболиста из «Кристал Пэлас».
«Это удивительный клуб, который я теперь с гордостью представляю. С нетерпением жду возможности поработать с невероятной группой вратарей, поддерживая друг друга каждый день, чтобы создать наилучшие условия для тренировок и игры команды.
Я играл против Давида де Хеа и представлял Англию вместе с Томом Хитоном — они вратари высшего класса. Рад возможности соревноваться бок о бок с ними и поддерживать их как товарищей по команде.
Этот состав может многого добиться в этом сезоне, и я рад сыграть свою роль в том, чтобы помочь достичь этих амбиций», — приводит слова Батлэнда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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