«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе голкипера Батлэнда на правах аренды

«Манчестер Юнайтед» арендовал голкипера «Кристал Пэлас» Джека Батлэнда. Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2022/2023.



В текущем сезоне английской Премьер-лиги Батлэнд ни разу не сыграл за «Кристал Пэлас». Всего 29-летний вратарь провёл 87 матчей в АПЛ и девять раз выходил на поле за сборную Англии.

1 января 2023 года «Ньюкасл» отозвал словацкого вратаря Мартина Дубравку, который также был арендован «красными дьяволами». В составе «Манчестер Юнайтед» Дубравка принял участие в двух матчах Кубка английской лиги.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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