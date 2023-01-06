Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шамиль Газизов: стадион в Уфе недотягивает до уровня Пеле, чтобы назвать в его честь

Шамиль Газизов: стадион в Уфе недотягивает до уровня Пеле, чтобы назвать в его честь
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об идее переименовать уфимский стадион «Нефтяник» в честь легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Было бы шикарно назвать наш стадион в честь Пеле, но в России есть более достойные варианты. Стадион «Нефтяник» недотягивает до уровня легендарного Пеле. Ну так, если по-честному: где Пеле и где наш стадион?

Надо серьёзно к этому относиться, есть много других прекрасных стадионов, которые будут с честью носить имя великого Пеле», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил всем странам мира называть стадионы в честь Пеле.

Новость по теме
Инфантино: ФИФА попросит каждую страну мира переименовать один стадион в честь Пеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023