Шамиль Газизов: стадион в Уфе недотягивает до уровня Пеле, чтобы назвать в его честь

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об идее переименовать уфимский стадион «Нефтяник» в честь легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Было бы шикарно назвать наш стадион в честь Пеле, но в России есть более достойные варианты. Стадион «Нефтяник» недотягивает до уровня легендарного Пеле. Ну так, если по-честному: где Пеле и где наш стадион?



Надо серьёзно к этому относиться, есть много других прекрасных стадионов, которые будут с честью носить имя великого Пеле», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».



Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил всем странам мира называть стадионы в честь Пеле.