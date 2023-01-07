Рашфорд повторил рекорд Руни по голам за «Манчестер Юнайтед» на домашней арене

В ночь с 6 на 7 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся поединок третьего раунда Кубка Англии. Встречались местный «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Финальный свисток арбитра матча Даррена Ингланда зафиксировал победу манкунианцев со счётом 3:1.

Автором одного из голов «красных дьяволов» стал форвард Маркус Рашфорд. Для него это была седьмая встреча подряд на «Олд Траффорд», где форвард забил гол.

Таким образом, Рашфорд стал первым футболистом «Манчестер Юнайтед», забившим в семи домашних играх подряд во всех соревнованиях после Уэйна Руни в период с февраля по апрель 2012 года. Об этом сообщает Opta Joe в своём «твиттере».



В нынешнем сезоне 25-летний англичанин сыграл за «Манчестер Юнайтед» 24 матча во всех турнирах, забил13 голов и отдал 6 ассистов.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик: