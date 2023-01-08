«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Пикфорда летом 2023 года

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд в ближайшее межсезонье может сменить команду. В подписании 28-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Пикфорд стал игроком «Эвертона» летом 2017 года, перейдя из «Сандерленда». Всего за «ирисок» Джордан в 217 матчах пропустил 313 мячей и 57 раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.

В ноябре 2017 года Пикфорд дебютировал за сборную Англии. С тех пор вратарь принял участие в 50 матчах, в которых пропустил 38 мячей и 24 раза сыграл «на ноль». На текущий момент Пикфорд является основным вратарём национальной команды.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: