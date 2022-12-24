Лэмпард: «Эвертон» соответствует амбициям Пикфорда

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал о ситуации с продлением контракта с голкипером «ирисок» Джорданом Пикфордом.
«Мы близки к соглашению, всё хорошо. Мы надеемся, что в клубе сложилась ситуация, когда игроки счастливы и хотят остаться здесь. Вы знаете, что Джордан — номер один в Англии, он закрепил за собой эту позицию, что стало для него удивительным достижением, потому что мы знаем, как это сложно. Благодаря нему мы в прошлом сезоне смогли сохранить прописку в Премьер-лиге, он был важной частью этого успеха.
Поэтому я думаю, что наш клуб соответствует амбициям Пикфорда, ведь он очень счастлив здесь. Мы большой клуб с огромной историей и большими амбициями, и он часть этого. Если Джордан чувствует себя комфортно и с радостью выступает в каждом матче, и мы можем соответствовать амбициям друг друга, я не вижу проблемы в продлении контракта», — приводит слова Лэмпарда talkSPORT.
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- 24 декабря 2022
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