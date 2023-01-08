В «Зените» прокомментировали новость, что у клуба есть шанс выкупа Сычевого за ₽ 200 млн
Поделиться
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость, что у клуба есть шанс выкупа Сычевого у «Крыльев Советов» за 200 млн рублей.
«Для «Зенита» отступные за Сычевого в пять раз меньше, чем для других клубов РПЛ? Нам неинтересны условия контракта Сычевого с «Крыльями Советами», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее появилась информация, что в контракте Владимира Сычевого с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.
В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. В данный момент игрок является лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23.
Комментарии
- 8 января 2023
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:10
-
14:03
-
14:01
-
13:55
-
13:36
-
13:36
-
13:21
-
13:14
-
13:05
-
12:59
-
12:47
-
12:34
-
12:18
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:59
-
11:42
-
11:33
-
11:27
-
11:27
-
11:26
-
11:12
-
11:11
-
10:56
-
10:32
-
10:27
-
10:06
-
10:04
-
10:00
-
10:00
Партнерский контент