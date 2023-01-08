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Илья Скроботов покинул «Зенит»

Илья Скроботов покинул «Зенит»
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Защитник Илья Скроботов покинул санкт-петербургский «Зенит». Завершился срок действия соглашения игрока с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

Скроботов присоединился к «Зениту» перед началом сезона-2017/2018 и выступал за молодёжную команду. Весной 2018 года Илья дебютировал в основном составе. В сезоне-2022/2023 защитник выступал во Второй лиге за «Зенит-2». Он принял участие в 12 матчах и отметился одним забитым мячом.

«Зенит» благодарит Илью Скроботова за игру и самоотдачу в составе сине-бело-голубых и желает успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.

«Зенит» завершил первую часть сезона-2022/2023 на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 42 очка после 17 матчей.

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