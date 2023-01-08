РПЛ потеряет лучших игроков? 7 звёзд лиги, которые могут уйти зимой

Этой зимой чемпионат России уже лишился одной из главных звёзд: центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен был продан в «Лион». Но бронзовый призёр ЧМ-2022 может быть не единственной серьёзной потерей РПЛ в январское трансферное окно. Будущее целой группы ценных для нашей лиги игроков под вопросом. Причём как легионеров, так и россиян. Вот эти футболисты:

Клаудиньо, «Зенит»

Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучший по многим опросам игрок РПЛ прошлого сезона может покинуть «Зенит» спустя всего полтора года после перехода в петербургский клуб из «Ред Булл Брагантино» за € 12 млн. В декабре появилась информация о возможном возвращении Клаудиньо на родину – переговоры о трансфере атакующего полузащитника ведёт «Палмейрас». Как сообщил Goal.com, чемпионы России оценивают Клаудиньо в € 15–17 млн, а сам игрок готов уехать в Бразилию, поскольку «Зенит» не выступает в еврокубках. Впрочем, в Санкт-Петербурге наверняка постараются оставить Клаудиньо до лета, чтобы выиграть очередное чемпионство.

Вендел, «Зенит»

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Накануне появилась новость и о желании Вендела уйти из «Зенита». Согласно информации Metaratings.ru, бразилец уже обсудил эту тему с руководством чемпионов России. Вендел – пожалуй, ключевая фигура в зенитовской игре, к нему есть интерес в Европе. Петербургский клуб может выгодно продать центрального полузащитника, которого покупал у «Спортинга» за € 20,3 млн. Летом 2022-го «Зенит» сохранил Клаудиньо и Вендела в составе, продлив с ними контракты и повысив зарплаты. Но, кажется, без еврокубков мотивации играть в РПЛ бразильцам хватит всего на полгода-год.

Хорхе Карраскаль, ЦСКА

Хорхе Карраскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я не знаю, буду ли продолжать выступать за ЦСКА или уйду, но я наслаждался своим временем там… Надеюсь, когда праздники в России закончатся, мне скажут, что будет дальше. Не беспокоит тот факт, что ЦСКА имеет запрет на участие в международных турнирах? Конечно, очевидно», – эти слова Карраскаль произнёс в отпуске в декабре, давая интервью колумбийским журналистам. Агент игрока сообщил об интересе со стороны «Коринтианса» и «Атлетико», но пока не подтверждает возможный уход своего клиента из московского клуба. По слухам, этой зимой сумма трансфера Хорхе может составить € 15 млн.

Арсен Захарян, «Динамо»

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В летнее окно трансфер Захаряна в «Челси» сорвался из-за того, что англичане не смогли решить вопрос с переводом денег за атакующего полузащитника «Динамо». Арсен надеялся на трансфер зимой 2023-го. Возможно, он действительно состоится, хотя информация поступала противоречивая. В ноябре журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонский клуб согласовал с Захаряном долгосрочный контракт, тем не менее есть и другие претенденты на талантливого россиянина. В декабре агент игрока Павел Андреев подтвердил: переход в «Челси» всё ещё реален. Ждём.

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Баринов – ещё один российский игрок, который поглядывает в окно в Европу. Вариант с «Валенсией» сорвался по политическим причинам, и в топ-лигу полузащитник «Локомотива» вряд ли уедет. Однако агент Дмитрия называл и Турцию хорошим местом для продолжения карьеры клиента. Сам же Баринов признался в ноябре, что им интересуется турецкий клуб, регулярно выступающий в еврокубках. Контракт опорника истекает летом 2023-го, так что в зимнее окно у железнодорожников будет, вероятно, последний шанс что-то заработать на его продаже. От адекватного предложения в «Локомотиве» наверняка не откажутся.

Шамар Николсон, «Спартак»

Шамар Николсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Год назад «Спартак» заплатил серьёзные деньги за Николсона, выкупив его у «Шарлеруа» за € 8 млн. Пока свой трансфер ямаец не отработал, но для российского чемпионата это довольно сильный нападающий. Подтверждение уровня Шамара – интерес к нему со стороны «Галатасарая». Турецкий клуб хотел заполучить спартаковца в летнее окно, сохраняет интерес к Николсону и нынешней зимой. При хорошем предложении красно-белым, наверное, нет смысла удерживать ямайца. В РПЛ эффективно работает связка Соболев – Промес, а на Кубок России Шамар заработал длительную дисквалификацию.

Джон Кордоба, «Краснодар»

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар» рискует остаться без ведущего нападающего. В декабре появлялась информация о возможном уходе Кордобы в зимнее окно – на трансфер колумбийца нацелены клубы из немецкой Бундеслиги, где Джон выступал до переезда в Россию, и турецкого чемпионата. Один из вариантов – возвращение в «Кёльн». Впрочем, по данным различных источников, переговоры усложняет высокая зарплата Кордобы. Колумбиец здорово стартовал в «Краснодаре», потом пережил спад, но в этом сезоне вернул прежнюю эффективность: забил девять голов в 18 матчах РПЛ и Кубка России.