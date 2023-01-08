«Тулуза» вышла в 1/16 финала Кубка Франции, забив семь мячей в ворота «Ланньона»
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором «Тулуза» на выезде встречалась с клубом пятого по силе дивизиона страны – «Ланньоном». Команды играли на стадионе «Стад дю Рудуру». Финальный свисток главного арбитра Рубби Буке зафиксировал уверенную победу «Тулузы».
Гости сумели отправить в ворота соперника семь мячей, пропустив лишь один. За «Тулузу» забивали Тейс Даллинга, который оформил дубль, а также Наатан Скюття, Янис Беграуи, Велько Бирманчевич и Стейн Спирингс. Ещё один мяч в свои ворота отправил игрок «Ланньона» Дамьен Буасвийе.
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ланньон
Окончен
1 : 7
Тулуза
Тулуза
0:1 Скюття – 12' 0:2 Беграуи – 32' 1:2 Хёуг – 36' (автогол) 1:3 Даллинга – 39' 1:4 Бирманчевич – 57' 1:5 Буасвийе – 66' (автогол) 1:6 Даллинга – 75' 1:7 Спирингс – 81'
В других матчах «Ле-Эрбье» обыграл «Стад Понтиви» (4:1), «Шамбери» был сильнее «Обана» (3:1), «Осер» в серии пенальти переиграл «Дюнкерк», а «Вьерзон» сумел пройти «Авуэн» — 2:1.
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Стад Понтиви
Понтиви
Окончен
1 : 4
Ле-Эрбье
Ле-Эрбье
0:1 Сейди – 18' 0:2 Брелив – 24' 0:3 Лявенан – 80' 1:3 – 87' 1:4 Лявенан – 90+4'
Удаления: Филанкембо – 30' / нет
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
Окончен
2 : 2
4 : 5
Осер
Осер
1:0 Багдади – 5' 1:1 Равелсон – 19' 1:2 Равелсон – 35' 2:2 Ipiélé – 68'
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Обан
Обан
Окончен
1 : 3
Шамбери
Шамбери
0:1 Волич – 60' 0:2 Пужоль – 63' 1:2 – 72' 1:3 – 83'
Комментарии
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