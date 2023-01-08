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«Тулуза» вышла в 1/16 финала Кубка Франции, забив семь мячей в ворота «Ланньона»

«Тулуза» вышла в 1/16 финала Кубка Франции, забив семь мячей в ворота «Ланньона»
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором «Тулуза» на выезде встречалась с клубом пятого по силе дивизиона страны – «Ланньоном». Команды играли на стадионе «Стад дю Рудуру». Финальный свисток главного арбитра Рубби Буке зафиксировал уверенную победу «Тулузы».

Гости сумели отправить в ворота соперника семь мячей, пропустив лишь один. За «Тулузу» забивали Тейс Даллинга, который оформил дубль, а также Наатан Скюття, Янис Беграуи, Велько Бирманчевич и Стейн Спирингс. Ещё один мяч в свои ворота отправил игрок «Ланньона» Дамьен Буасвийе.

Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ланньон
Окончен
1 : 7
Тулуза
Тулуза
0:1 Скюття – 12'   0:2 Беграуи – 32'   1:2 Хёуг – 36' (автогол)   1:3 Даллинга – 39'   1:4 Бирманчевич – 57'   1:5 Буасвийе – 66' (автогол)   1:6 Даллинга – 75'   1:7 Спирингс – 81'

В других матчах «Ле-Эрбье» обыграл «Стад Понтиви» (4:1), «Шамбери» был сильнее «Обана» (3:1), «Осер» в серии пенальти переиграл «Дюнкерк», а «Вьерзон» сумел пройти «Авуэн» — 2:1.

Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Стад Понтиви
Понтиви
Окончен
1 : 4
Ле-Эрбье
Ле-Эрбье
0:1 Сейди – 18'   0:2 Брелив – 24'   0:3 Лявенан – 80'   1:3 – 87'   1:4 Лявенан – 90+4'
Удаления: Филанкембо – 30' / нет
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
Окончен
2 : 2
4 : 5
Осер
Осер
1:0 Багдади – 5'   1:1 Равелсон – 19'   1:2 Равелсон – 35'   2:2 Ipiélé – 68'
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Обан
Обан
Окончен
1 : 3
Шамбери
Шамбери
0:1 Волич – 60'   0:2 Пужоль – 63'   1:2 – 72'   1:3 – 83'
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Авуэн
Окончен
1 : 2
Вьерзон
0:1 – 4'   1:1 Thonnel – 21'   1:2 Camara – 61'
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