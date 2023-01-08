«Тулуза» вышла в 1/16 финала Кубка Франции, забив семь мячей в ворота «Ланньона»

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором «Тулуза» на выезде встречалась с клубом пятого по силе дивизиона страны – «Ланньоном». Команды играли на стадионе «Стад дю Рудуру». Финальный свисток главного арбитра Рубби Буке зафиксировал уверенную победу «Тулузы».



Гости сумели отправить в ворота соперника семь мячей, пропустив лишь один. За «Тулузу» забивали Тейс Даллинга, который оформил дубль, а также Наатан Скюття, Янис Беграуи, Велько Бирманчевич и Стейн Спирингс. Ещё один мяч в свои ворота отправил игрок «Ланньона» Дамьен Буасвийе.

В других матчах «Ле-Эрбье» обыграл «Стад Понтиви» (4:1), «Шамбери» был сильнее «Обана» (3:1), «Осер» в серии пенальти переиграл «Дюнкерк», а «Вьерзон» сумел пройти «Авуэн» — 2:1.