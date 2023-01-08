«Атлетико» — «Барселона»: Усман Дембеле открыл счёт на 22-й минуте

Сегодня, 8 января, проходит центральный матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» принимает «Барселону». Команды встречаются на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Мунуэры Монтеры прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 22-й минуте сине-гранатовые провели опасную атаку на ворота соперника. Вингер Усман Дембеле смог прорваться через оборону «матрасников» и прокинуть мяч мимо голкипера Яна Облака — 1:0. Голевую передачу отдал полузащитник Гави.
По итогам предыдущих 15 туров «Барселона» располагается на второй строчке чемпионата, имея столько же очков, сколько у «Реала», — 38. Лучшим бомбардир сине-гранатовых, нападающий Роберт Левандовски, пропускает матч из-за дисквалификации. «Атлетико» находится на шестой строчке, набрав 27 очков.
- 8 января 2023
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