«Милан» упустил победу над «Ромой», ведя 2:0 к 87-й минуте

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Рому». Команды встречались на стадионе «Сан-Сиро». Финальный свисток главного арбитра Давиде Массы зафиксировал ничью — 2:2.
На 30-й минуте Сандро Тонали от углового флажка сделал подачу в центр штрафной, Пьер Калюлю ушёл из-под опеки и пробил в падении головой — Руй Патрисиу в прыжке пытался отбить мяч, но тот от рук вратаря залетел в угол ворот. Второй мяч красно-чёрные забили на 77-й минуте: Рафаэл Леау получил передачу на левом фланге, немного сместился в центр и покатил мяч в штрафную в свободную зону, откуда Томмазо Побега низом пробил в дальний угол ворот. На 87-й минуте один мяч отыграл игрок римлян Рожер Ибаньес. В компенсированное время форвард «Ромы» Тэмми Абрахам принёс своей команде ничью.
«Милан» набрал 37 очков и упустил шанс вернуться на вторую позицию в турнирной таблице Серии А. От лидера турнира – «Наполи» — команду Стефано Пиоли отделяет семь очков. «Рома» (31) – на шестом месте.
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