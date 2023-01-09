Чидера Эджуке хромая покинул поле во время матча «Герты». Права на него принадлежат ЦСКА
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Нападающий «Герты» Чидера Эджуке, выступающий за команду на правах аренды из ЦСКА, получил удар в колено во время товарищеского матча. Нигериец покидал поле хромая. Об этом сообщает Bild. О характере возможной травмы не уточняется.
25-летний Чидера Эджуке летом 2022 года воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с ЦСКА. После этого он на правах годичной аренды ушёл в «Герту», в составе которой в 16 матчах во всех турнирах отдал три результативные передачи. Соглашение нападающего с московской командой истекает в 2024 году.
21 января «Герта» возобновит сезон в чемпионате Германии. Команда Сандро Шварца сыграет в гостях с «Бохумом».
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