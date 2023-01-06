Ничего хорошего для Азмуна. Кто бросит вызов «Баварии»?

Клубный сезон в европейских лигах после ЧМ-2022 набирает обороты. Лишь немецкая Бундеслига пока не желает выходить из зимней спячки. Впереди у клубов двухнедельные сборы, а очередной тур состоится 20 января. Таблицу возглавляет «Бавария», но с небольшим преимуществом – всего четыре очка от «Фрайбурга».

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Плотность в таблице чемпионата Германии не слишком большая, но интрига сохраняется в борьбе за каждую позицию. Мюнхенцы набрали 34 очка в 15 играх – четыре матча заканчивались ничейным результатом и в одном потерпели поражение. При этом команда Юлиана Нагельсмана вырвалась вперёд всего за три тура до паузы, когда все конкуренты по очереди стали ошибаться.

Берлинский «Унион» опережал действующего чемпиона на одно очко к 12-й игровой неделе, но теперь скатился на пятое место, отстав уже на семь очков. Привычные конкуренты баварцев — «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» — находятся на дистанции в шесть и девять очков соответственно.

У «Фрайбурга» бензина не хватит надолго

Так получается, что главным конкурентом «Баварии» сейчас является крепкая тренерская команда Кристиана Штрайха. Немецкий специалист не перестаёт удивлять в третьем сезоне подряд, а сейчас он очень хочет в Лигу чемпионов. «Фрайбург» одержал победы в девяти встречах к 15-му туру, обновив клубный рекорд, но серьёзного кризиса у него ещё не было.

Однако он есть всегда – в двух предыдущих сезонах команда неизменно проваливала концовки. Более того, в первом круге «Фрайбург» проиграл почти во всех ключевых матчах – с «Лейпцигом», «Боруссией» Д и «Баварией» с общим счётом 2:11. Скорее всего, команде Штрайха вновь придётся бороться за четвёртое место, вместе с «Айнтрахтом» и «Унионом». Берлинцы слишком долго терпели и вытаскивали победы на последних минутах.

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Однако везение закончилось, а одной только тренерской дисциплины без должного класса не хватит. «Айнтрахт», в свою очередь, разыгрался лишь под конец первого круга, и недавняя пауза едва ли пошла ему на пользу. «Орлы» не умеют играть осторожно и очень слабы в обороне – пропустили больше всех в первой восьмёрке.

Лунёв и Азмун верят в лучшее

Самый интересный для российских болельщиков клуб Бундеслиги — это «Байер», но он проваливается. «Фармацевты» выиграли всего в двух матчах из 12 первых туров. Уволили Херардо Сеоане и рискнули сделать ставку на Хаби Алонсо. Перестановка себя оправдала – «Байер» выиграл в трёх матчах подряд и покинул зону вылета, но этого по-прежнему мало. О Лиге чемпионов в Леверкузене сейчас даже не думают, но верят, что при благоприятной кадровой ситуации попасть в еврокубки можно.

В первом круге у «Байера» было много проблем с составом – лучший бомбардир Патрик Шик в плохой форме, Сердар Азмун до ЧМ пропустил из-за травмы семь встреч. Даже Андрей Лунёв получил травму в момент, когда должен был заменить в воротах дисквалифицированного Лукаша Градецки. Теперь ситуация с кадрами нормализуется.

«Боруссия» Дортмунд или «Лейпциг» — главная интрига второго круга

Два основных преследователя «Баварии» в последних сезонах не оправдывают ожиданий. «Боруссия» ещё летом решила перезагрузиться и внезапно уволила Марко Розе, взяв на работу Эдина Терзича. Молодой специалист любим болельщиками за смелость и победу в Кубке, но первый полноценный сезон у него пока складывается неоднозначно. Дортмундцы не терпят компромиссов – они потерпели поражения в 6 из 15 игр. Худший показатель среди команд топ-8.

Уступали «шмели» в том числе и «Лейпцигу», преобразившемуся после расставания с Доменико Тедеско. Бывший тренер «Спартака» принёс «быкам» первый трофей в истории клуба, но совсем не справился с натиском на старте сезона, одержав победу в одном из пяти матчей. В систему «быков» вернулся экс-тренер «Зальцбурга» Розе и сразу выдал максимум – клуб потерпел одно поражение в 10 матчах и одержал в семи играх победы.

Прогноз на итоговое место в Бундеслиге

Нынешняя разница между «Боруссией» и «Лейпцигом» недостаточно велика, чтобы игнорировать их борьбу за второе место. Для дортмундцев второй круг ожидается прорывным. У Терзича было время для решения игровых проблем, в отличной форме будут лидеры – Марко Ройс восстановился, а Себастьен Аллер возвращается к тренировкам. При этом «Лейпциг», очевидно, ещё ждёт типичная болезнь команд Марко Розе – спад во второй половине сезона.

Так было и в клубах из Дортмунда, и Мёнхенгладбаха. Поспособствует этому и критичная кадровая ситуация. Травмирован основной голкипер, лучший бомбардир Кристофер Нкунку, забивший 12 голов в Бундеслиге, и даже Тимо Вернер. Их возвращение может затянуться, и так просто потери не компенсировать. «Боруссия» отстаёт от конкурента всего на три очка, а впереди очный матч в Дортмунде, где «шмели» уступили лишь раз за четыре года. Обойти «Лейпциг» они по итогу сезона способны.

Ставка: «Боруссия» Дортмунд выше «Лейпцига» за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 10.81.

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