Игрок «Манчестер Юнайтед» Антони попал в ДТП 31 декабря

Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони попал в автомобильную аварию 31 декабря 2022 года. После ДТП игрок был в шоковом состоянии, поэтому пропустил матч с «Борнмутом» в АПЛ (3:0), информирует The Sun.
Согласно сведениям источника, Антони разбил BMW X6 недалеко от своего дома. По тёмной и влажной погоде бразилец допустил ошибку при управлении автомобилем. Никто кроме него в ДТП не участвовал. Физических травм футболист не получил.
Отмечается, что алкоголя в крови Антони не было выявлено. После получения «чистых» результатов анализов бразильцу вернули машину.
Интересно, что после матча с «Эвертоном» (3:1) в Кубке Англии футболист заявил о перенесённом недавно шоке, но не стал упоминать, что речь идёт об автомобильной аварии.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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