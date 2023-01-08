«Манчестер Юнайтед» ввёл «правило Роналду»

«Манчестер Юнайтед» ввёл новое правило по ограничению зарплат игроков в клубе. Названное «правило Роналду», ограничит прибыль футболистов до 200 000 фунтов (€ 226 тыс.) стерлингов в неделю, сообщает Daily Mail.

Отмечается, первым это правило коснётся голкипера клуба Давида де Хеа, чья заработная плата сейчас составляет € 425 тыс. в неделю.

Идея нового правила состоит в том, чтобы большему количеству игроков платили на одном уровне, а не выплачивали отдельным звёздам очень большую заработную плату, как это было с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года. Позже португальский форвард подписал контрактное соглашение с «Аль-Наср», которое рассчитано до 2025 года.

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