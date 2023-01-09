Экс-игрок «Спартака» из Нальчика живёт в корейском аэропорту после побега от мобилизации

Бывший футболист «Спартака» из Нальчика Джашар Хубиев уже несколько месяцев живёт в зале ожидания аэропорта Инчхон в Южной Корее, информирует телеграм-канал Baza.

Согласно сведениям источника, экс-спортсмен пытался скрыться от мобилизации и попросил у корейцев убежища в стране. Минюст азиатского государства отклонил просьбу Хубиева. Джашар подал апелляцию на это решение, а на время рассмотрения апелляции остался жить в аэропорту.

В Южной Корее посчитали, что уклонение от воинской службы не может считаться уважительной причиной для предоставления политического убежища. При этом сам Хубиев в комментариях для местных СМИ рассказывал, что он не подлежит призыву, но в России его насильно заставили подписать повестку. Теперь в случае неявки на воинскую службу он будет считаться дезертиром.