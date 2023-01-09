Кавазашвили: хочу, чтобы Глушаков вернулся в «Спартак». Получилась бы красивая история!

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил желание возвращения Дениса Глушакова в стан красно-белых. Ранее стало известно, что игрок расторг свой контракт с «Химками».
«Я очень хочу, чтобы Глушаков вернулся в «Спартак». Получилась бы красивая история! Он великолепный футболист, который привёл мой любимый клуб к чемпионству. Правда, я не уверен, что это пойдёт на пользу. Никто не знает, в каких взаимоотношениях он состоит с ребятами, не держит ли на него кто-то старых обид.
Я точно знаю, что у Дениса были довольно натянутые отношения с Леонидом Федуном, а с нынешним руководством — не знаю. У меня нет уверенности, что его переход пойдёт на пользу нашему коллективу. К тому же Глушаков является возрастным футболистом, который уже не может играть все 90 минут на свой максимум. Желаю Денису найти такую команду, в которой он мог бы спокойно провести два сезона, а затем — завершить карьеру», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 9 января 2023
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