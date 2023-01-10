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Арсен Захарян высказался о возможной смене спортивного гражданства

Арсен Захарян высказался о возможной смене спортивного гражданства
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал слухи о возможной смене спортивного гражданства. Имя хавбека связывают с лондонским «Челси». В летнее трансферное окно появилась информация, что для осуществления перехода ему необходимо получить армянский паспорт.

«Ничего не нужно менять. Я сам увидел это в Интернете. Просто какой-то вброс — ничего не делал. Мыслей таких сейчас нет», — приводит слова Захаряна Sport24.

За главную сборную России Захарян провёл пять матчей, но не отметился результативными действиями.

В 16 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги полузащитник забил за «Динамо» два гола и стал автором пяти результативных передач.

Несмотря на то, что летом Захарян не переехал в Англию, недавно появилась информация, что «Челси» сохраняет интерес к россиянину.

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