Арсен Захарян высказался о возможной смене спортивного гражданства

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал слухи о возможной смене спортивного гражданства. Имя хавбека связывают с лондонским «Челси». В летнее трансферное окно появилась информация, что для осуществления перехода ему необходимо получить армянский паспорт.



«Ничего не нужно менять. Я сам увидел это в Интернете. Просто какой-то вброс — ничего не делал. Мыслей таких сейчас нет», — приводит слова Захаряна Sport24.



За главную сборную России Захарян провёл пять матчей, но не отметился результативными действиями.



В 16 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги полузащитник забил за «Динамо» два гола и стал автором пяти результативных передач.



Несмотря на то, что летом Захарян не переехал в Англию, недавно появилась информация, что «Челси» сохраняет интерес к россиянину.