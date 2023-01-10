Юрист оценил риски экстрадиции Промеса в случае появления на сборах «Спартака» в ОАЭ

Спортивный юрист Андрей Князев высказался о рисках, которые ожидают нападающего «Спартака» Квинси Промеса в случае его появления на сборах в ОАЭ.

«Если между государствами существует договорённость об экстрадиции и преступление признаётся, то вполне возможна ситуация, при которой человека выдают. Неважно, идёт речь о торговле наркотиками или нападении. Мне кажется, Промес правильно воздержался от поездки в ОАЭ. Россия своих граждан не выдаёт, но в других странах это риски.



Насколько вероятна была бы экстрадиция Промеса? К западным странам в таких вопросах относятся хорошо и идут навстречу. В данном случае, скорее всего, 50 на 50, но, даже если один или 10 процентов есть, конечно, это учтут. Настолько ли нужна эта поездка, чтобы рисковать своей жизнью, свободой и профессиональным ростом? Я бы не поехал», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.