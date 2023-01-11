«Лора не прошёл, плохо слышу». Джикия — на вопрос об отсутствии Промеса на медосмотре

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не стал комментировать отсутствие на медосмотре нидерландского нападающего клуба Квинси Промеса.



«Я ни слова не скажу — мне клуб запретил. Лора не прошёл, плохо слышу», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Промес не прибыл на медосмотр красно-белых, проходящий сегодня в Москве. Ранее сообщалось, что футболист может пропустить первый сбор «Спартака» в ОАЭ, который пройдёт с 13 по 27 января. Предполагается, что Промес не будет присутствовать и на втором сборе «Спартака», который также пройдёт в ОАЭ с 30 января по 11 февраля. Есть вероятность того, что он пропустит и третий зимний сбор в турецком Белеке.

Джикия: где Промес? Я лора не прошёл, плохо слышу: