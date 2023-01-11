Роналду мог перейти в «Аль-Хиляль». Сделке помешал запрет на трансферы для клуба
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду мог оказаться в другом клубе из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляле», сообщает The Athletic.
Отмечается, что причиной, по которой 37-летний футболист не смог перейти в этот клуб — трансферный запрет. «Аль-Хиляль» получил эмбарго на покупки после того, как подписал контракт с полузащитником сборной Саудовской Аравии Мохаммедом Канно, несмотря на то что тот имел действующее соглашение с «Аль-Насром».
Отметим, что 19 января в Эр-Рияде пройдёт товарищеский матч «ПСЖ» с командой из лучших игроков двух главных клубов Саудовской Аравии: «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». В этой встрече сможет дебютировать и Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре:
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