Роналду мог перейти в «Аль-Хиляль». Сделке помешал запрет на трансферы для клуба

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду мог оказаться в другом клубе из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляле», сообщает The Athletic.



Отмечается, что причиной, по которой 37-летний футболист не смог перейти в этот клуб — трансферный запрет. «Аль-Хиляль» получил эмбарго на покупки после того, как подписал контракт с полузащитником сборной Саудовской Аравии Мохаммедом Канно, несмотря на то что тот имел действующее соглашение с «Аль-Насром».



Отметим, что 19 января в Эр-Рияде пройдёт товарищеский матч «ПСЖ» с командой из лучших игроков двух главных клубов Саудовской Аравии: «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». В этой встрече сможет дебютировать и Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре: