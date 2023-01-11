Обамеянг несчастлив в «Челси». Форвард хочет вернуться в «Барсу», он уже общался с Хави

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону» через полгода после ухода из каталонского клуба, сообщает AS.
Отмечается, что 33-летний форвард несчастлив в лондонской команде. «Он подавлен», – сообщает источник из окружения Обамеянга. Предпочтительным вариантом продолжения карьеры для него является «Барселона», которую он покинул летом 2022 года.
Форвард уже общался с Хави и сообщил, что скучает по клубу и хочет вернуться любой ценой. Тренер «Барсы» попросил форварда проявить терпение, так как клубу нужно определиться с будущим Мемфиса Депая. Ради возвращения в «Барселону» Обамеянгу придётся пойти на серьёзные уступки по зарплате из-за проблем каталонцев с финансовым фэйр-плей.
В текущем сезоне габонский форвард провёл за «Челси» 15 матчей, забив три гола. Обамеянг не выходил в стартовом составе лондонцев с 6 ноября.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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