«Лион» и «Нант» поделили очки в 18-м туре Лиги 1

Сегодня, 11 января, завершился матч 18-го тура французской Лиги 1, в котором «Нант» играл с «Лионом». Встреча состоялась на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Стартовый свисток главного арбитра матча Марка Болланжье прозвучал в 21:00 мск.
В первом тайме гости владели мячом немногим больше соперника (54% против 45%), однако «Нант» смог нанести в четыре раза больше ударов (12 против 4). Хозяева также были острее (разница ударов в створ 5-2), однако ни одна команда не сумела открыть счёт в первой половине.
Во втором тайме ситуация кардинально поменялась. «Лион» сильнее увеличил преимущество на мяче (69% против 31%) и имел больше ударов по воротам (6 против 4). Однако изменение ситуации на поле никак не отразилось на итоговом счёте. Матч завершился безголевой ничьей — 0:0.
- 11 января 2023
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