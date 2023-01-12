Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет своей команды из Кубка английской лиги. В четвертьфинале турнира «Манчестер Сити» уступил «Саутгемптону» со счётом 0:2.

«Победила более сильная команда. Мы плохо играли с самого начала. Есть много игр, которые вы можете начать не очень хорошо, но преодолеть это, а сегодня мы этого не сделали. Когда вы не готовы играть, вы опаздываете на дюйм и не забиваете гол. Когда вы готовы, вы забиваете гол. Это была плохая ночь, соперник был лучше, поэтому мы должны поздравить его. Чтобы выигрывать матчи, вы должны это заслужить, а сегодня мы этого не заслужили», — приводит слова Гвардиолы Metro.

Отметим, «Манчестер Сити» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Саутгемптона».

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