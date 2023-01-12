«Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Сегодня, 11 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка лиги, в котором «Саутгемптон» сыграл с «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Питера Бэнкса прозвучал в 23:00 мск.
«Святые» не испугались грозный статус соперника и смогли навязать гостям борьбу. Благодаря этому «Саутгемптон» смог выйти вперёд на 23-й минуте благодаря забитому мячу Секу Мара, ассистировал ему Лянцо Силвейра. Не успели «горожане» оправиться, как хозяева забили ещё один гол — отличился Мусса с передачи Ромео Лавии.
Во втором тайме главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выпустил в бой своих основных игроков — Кевина Де Брёйне, Эрлинга Холанда, Натана Аке и Родри. Однако даже именитые игроки не смогли переломить ход встречи — манчестерский клуб больше владел мячом (73% против 27%), но нанёс столько же ударов, сколько и соперник (4-4). «Святые» сумели удержать итоговый счёт и выйти в полуфинал Кубка английской лиги.
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