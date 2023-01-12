Виктор Гончаренко сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, кому отдаёт предпочтение в споре между форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси и нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.



«Закрыл ли Месси спор с Роналду? Этот спор был, есть и будет. Я очень хорошо помню свой разговор с Виталием Кутузовым, которого купил «Милан», а потом отдал в аренду в «Спортинг» — как раз там начинал Роналду. Как-то раз я с ним говорил по телефону, спрашиваю: «Ну что вы там в Португалии делаете?». Он отвечает: «Да в приставку с парнем играю, зовут Роналду». Я ему: «И как он на поле?». Кутуз отвечает: «Да молодой, как мяч потеряет, так нас начинают возить». Такой вот разговор был, ха-ха. Но я фамилию запомнил, потом Криштиану купил «Манчестер Юнайтед», которому я симпатизировал со времён их победы над «Баварией». Было очень классно следить, как Сэр Алекс влиял на Роналду, отучал от симуляций. Роналду ― невероятный голеадор. После его перехода в «Реал» они с Месси толкали друг друга вперёд, как Федерер, Надаль и Джокович. Но мой выбор, конечно, Месси. Он превосходит Криштиану во всём, кроме голов. Роналду сейчас нужны только забитые мячи, его эгоизм проявился и на чемпионате мира», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Гончаренко читайте на «Чемпионате» сегодня, 12 января.