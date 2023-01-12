Гончаренко: бесполезно переубеждать Гинера и Галицкого, даже если будут убойные аргументы

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о работе с президентами ЦСКА Евгением Гинером и «Краснодара» Сергеем Галицким.



«Чем похожи Гинер и Галицкий? Оба умеют планировать, убеждать, идти к своей цели. Оба никогда не меняют своё решение, если они его приняли. Абсолютно бесполезно пытаться их переубедить, даже если у тебя будут самые убойные аргументы», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



45-летний Гончаренко начал тренерскую карьеру в БАТЭ. С октября 2013 по ноябрь 2014 года специалист возглавлял краснодарскую «Кубань», а с июня по сентябрь 2015-го — «Урал». Главным тренером команды из Екатеринбурга Гончаренко пробыл всего лишь шесть матчей. Позднее в его карьере была «Уфа», свыше четырёх лет он тренировал ЦСКА. С апреля 2021-го по январь 2022-го Гончаренко работал в «Краснодаре».



Полностью интервью с Гончаренко читайте на «Чемпионате» сегодня, 12 января.