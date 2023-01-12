Абаскаль: могу гарантировать своё желание работать в «Спартаке». Всё остальное — слухи

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о его возможной работе в чемпионате Испании, а также заявил о намерении продолжить тренировать красно-белых.



«Слухи об интересе ко мне от команд из Ла Лиги? Я могу гарантировать своё желание работать в «Спартаке», улучшать команду, радовать болельщиков. Всё остальное — слухи. Мы должны радовать болельщиков, чтобы они радовались не только великой истории клуба, но и радовались текущим результатам», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством после 17 туров команда занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.