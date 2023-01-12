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«Химки» опубликовали расписание матчей на зимних сборах

«Химки» опубликовали расписание матчей на зимних сборах
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Пресс-служба подмосковных «Химок» объявила расписание матчей команды на зимних сборах. Сейчас красно-чёрные находятся на втором сборе в Турции.

Расписание контрольных матчей «Химок»:

  • 19 января, 17:00 мск. «Химки» — «Воеводина» (Сербия);
  • 28 января, 11:00 мск. «Химки» — «Велес»;
  • 28 января, 17:00 мск. «Химки» — «Пюник» (Армения);
  • 5 февраля, 11:00 мск. «Химки» — «Волга» Ульяновск;
  • 5 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Ахмат»;
  • 12 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Динамо»;
  • 23 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Оренбург»;
  • 24 февраля, 11:00 мск. «Химки» — «Сочи».

Напомним, «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 12 очков после 17 матчей. Лидирует «Зенит» (42).

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