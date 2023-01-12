Гончаренко – о Fan ID: все должны прислушаться к болельщикам
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился мнение о нашумевшем паспорте болельщика Fan ID, введение которого болельщики клубов Российской Премьер-Лиги восприняли с негативом и начали бойкотировать посещение матчей.
«Сейчас тот случай, когда все должны прислушаться к болельщикам, чтобы найти компромисс ― упростить это всё. Понятно, что закон уже принят, его будут соблюдать, но люди же должны понимать, для чего это делается. Надо упростить эту ситуацию и облегчить жизнь.
Какие у меня чувства, когда вывожу команду на матч, а на трибунах 2000 фанатов сидит? Очень плохие. Надо идти друг другу навстречу, чтобы вернуть всех на стадионы», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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