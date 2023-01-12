ФИФА объявила номинанток на звание лучшей футболистки 2022 года

ФИФА огласила список из футболисток, среди которых выберут лучшую по итогам прошедшего 2022 года.

Список номинанток:

Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»);

Дебинья (Бразилия, «Северная Каролина Кураж»);

Джесси Флемминг (Канада, «Челси»);

Ада Хегерберг (Норвегия, «Лион»);

Сэм Керр (Австралия, «Челси»);

Бет Мид (Англия, «Арсенал»);

Вивианне Мидема (Нидерланды, «Арсенал»);

Алекс Морган (США, «Орландо Прайд» / «Сан Диего Уэйв»);

Лена Обердорф (Германия, «Вольфсбург»);

Александра Попп (Германия, «Вольфсбург»);

Алексия Путельяс (Испания, «Барселона»);

Венди Ренар (Франция, «Лион»);

Керри Уолш (Англия, «Манчестер Сити» / «Барселона»);

Лия Уильямсон (Англия, «Арсенал»).

Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками: