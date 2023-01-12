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ФИФА объявила номинанток на звание лучшей футболистки 2022 года

ФИФА объявила номинанток на звание лучшей футболистки 2022 года
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ФИФА огласила список из футболисток, среди которых выберут лучшую по итогам прошедшего 2022 года.

Список номинанток:

  • Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»);
  • Дебинья (Бразилия, «Северная Каролина Кураж»);
  • Джесси Флемминг (Канада, «Челси»);
  • Ада Хегерберг (Норвегия, «Лион»);
  • Сэм Керр (Австралия, «Челси»);
  • Бет Мид (Англия, «Арсенал»);
  • Вивианне Мидема (Нидерланды, «Арсенал»);
  • Алекс Морган (США, «Орландо Прайд» / «Сан Диего Уэйв»);
  • Лена Обердорф (Германия, «Вольфсбург»);
  • Александра Попп (Германия, «Вольфсбург»);
  • Алексия Путельяс (Испания, «Барселона»);
  • Венди Ренар (Франция, «Лион»);
  • Керри Уолш (Англия, «Манчестер Сити» / «Барселона»);
  • Лия Уильямсон (Англия, «Арсенал»).
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